Scherma | Coppa del Mondo 2023 | apoteosi azzurra a Parigi Anche le fiorettiste in trionfo

Leggi su oasport

(Di domenica 15 gennaio 2023) L’è completata in una domenica da favola per il fioretto italiano. Dopo la vittoria degli uomini,le donne si impongono nella prova a squadre nella tappa didel, cogliendo il secondo successo stagionale dopo quello all’esordio a Belgrado. Il quartetto composto da Alice Volpi, Francesca Palumbo, Martina Favaretto ed Erica Cipressa, proprio come gli azzurri, hanno sconfitto in finale gli Stati Uniti con un perentorio 45-32. Una prova di forza straordinaria delle ragazze italiane, che hanno dominato tutti gli assalti. Una gara femminile molto simile a quella maschile,perchè l’Italia in semifinale ha battuto il Giappone in un sofferto 45-43, con le nipponiche che hanno messo davvero tanto filo da torcere a Volpi e ...