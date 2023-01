Scherma | Cdm fioretto | a Parigi doppio trionfo azzurro a squadre con uomini e donne

(Di domenica 15 gennaio 2023), 15 gen. - (Adnkronos) - Asi parla solo italiano.per il: l'Italia vince sia la gara amaschile che quella femminile, chiudendo con un dominio clamoroso la prova di Coppa del Mondo nella Capitale francese. Neppure il tempo di godersi i grandi risultati individuali del sabato, sotto gli occhi del Ministro per lo sport Andrea Abodi, che per laitaliana oggi è arrivata un'altra super-doppietta. L'Italia del ct Stefano Cerioni trionfa nella competizione maschile con Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi al termine di una finale emozionante, vinta per 45-42 contro gli Stati Uniti. Per gli azzurri debutto di giornata con un netto successo ...

