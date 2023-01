Scambio Sirigu-Gollini | novità da Sky | l’aggiornamento

(Di domenica 15 gennaio 2023) CALCIOMERCATO NAPOLI – L’ipotesi ditra il Napoli e la Fiorentina, con protagonisti eventuali, prende corpo nelle ultime ore. Nella fattispecie, sono stati intrapresi i primi contatti che verranno ripresi a partire dalla prossima settimana. Ad annunciarlo è stato nella serata di ieri l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che questa sera ha fatto un ulteriore punto della situazione sul futuro dell’ex PSG. Calciomercato Napoli, aggiornamento sulloIl giornalista di Sky Sport ha confermato nuovamente i dialoghi in corso tra Napoli e Fiorentina per loe aprendo alla possibilità di un approfondimento nei giorni scorsi. Calciomercato Napoli ...

Sportitalia

Commenta per primo Secondo quanto riporta Sky , il Napoli e la Fiorentina stanno studiando la fattibilità dellotra i secondi portieri Salvatoree Pierluigi Gollini .Asse caldo da Napoli a Firenze , con le due società che stanno discutendo la possibilità dellodi casacca tra i portieri(Napoli) e Gollini (Fiorentina). Restando in tema Fiorentina, ... Fiorentina, ipotesi scambio Gollini-Sirigu con il Napoli A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Andrea Giannattasio, giornalista di Firenzeviola.it.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...