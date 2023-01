Sassuolo-Lazio | le probabili formazioni | Dionisi con Alvarez | Pedro dalla panchina

Leggi su calcionews24

(Di domenica 15 gennaio 2023), ledel lunch match valido per la 18^ giornata del campionato di Serie A, ledel lunch match valido per la 18^ giornata del campionato di Serie A. COME ARRIVA ILdovrà fare a meno di Consigli e Pinamonti per la partita contro i biancocelesti, oltre a Maxime Lopez e Muldur. Torna Pegolo in porta, mentre davanti spazio adassieme a Berardi e Laurentié. Per il resto pochi cambi in casa neroverde. COME ARRIVA LA– Sarri recupera Luis Alberto per la mediana ed è intenzionato a schierarlo subito dall’inizio.partirà ancora...