Sassuolo-Lazio | le formazioni ufficiali | novità tra i nero-verdi

(Di domenica 15 gennaio 2023) Un 2023 partito con le marce basse, che ha prodotto rammarico e risultati non all’altezza. Nell’anticipo delle 12:30 della 18^giornata di campionato, al “Mapei Stadium”, delle quali a breve andremo a fornirvi le, vanno a caccia del riscatto e di una vittoria che possa rimetterle in carreggiata. I padroni di casa stanno attraversando un periodo particolarmente buio e complesso, fatto di 4 sconfitte nelle ultime 5 partite, col successo che manca addirittura dal 24 ottobre. Nella conferenza pre-match, Dionisi ha chiesto ai suoi uomini maggiore cinismo per concretizzare le occasioni create. E a ben d’onde, dato che iviaggiano con la media di appena 1 gol a partita, a fronte, invece, dei 26 subiti. In questa prima metà di stagione, ...

Sky Sport

...il. Servirà la massima concentrazione per tutti i 90', sarà fondamentale rimanere dentro la partita per conquistare il primo successo del 2023" . Così Adam Marusic , ai microfoni di...Commenta per primo Ilospita laal Mapei Stadium nella gara valida per la 18ª giornata del campionato. Dopo la sconfitta di Lecce e il pari in casa contro l'Empoli, Sarri insegue il primo successo del ... Sassuolo-Lazio, Sarri: "Squadra triste, serve un risultato". E sulla Champions... [themoneytizer id=”99064-6] Alle ore 12:30 la Lazio affronterà il Sassuolo al Mapei Stadium. Dopo una partenza non incoraggiante, i biancocelesti sono alla ricerca del primo risultato positivo del 20 ...Perché se va male il Milan, è colpa del mercato e se va male l'Inter, è colpa di Inzaghi Su Allegri invece tutti d'accordo del 15/01/2023 alle 10:30 Fa tenerezza sentire parlare di rincorsa al Napoli ...