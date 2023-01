Sassuolo-Lazio in tv e streaming | dove vederla

(Di domenica 15 gennaio 2023) Gli emiliani di Dionisi sfidano in casa i capitolini di Sarri nel lunch match della 18ª giornata di Serie A:vedereLadi Maurizio Sarri fa visita aldi Alessio Dionisi nel lunch match della 18ª giornata della Serie A 2022/2023. I neroverdi sono scivolati al 16° posto in classifica con 16 punti, mentre i biancocelesti occupano il 5° posto a quota 31 e distano 6 lunghezze dalla zona Champions.: la sfida si giocherà domenica 15 gennaio 2023, nello scenario del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia, con fischio d’inizio alle ore 12.30. A dirigere il match sarà il signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino.sarà trasmessa in diretta ...

Sky Sport

Commenta per primo Ilospita laal Mapei Stadium nella gara valida per la 18ª giornata del campionato. Dopo la sconfitta di Lecce e il pari in casa contro l'Empoli, Sarri insegue il primo successo del ...SERIE A - Sta per cominciare un'altra domenica di calcio nel campionato italiano. Di seguito tutte le sfide in programma.ore 12:30 Torino - Spezia ore 15:00 Udinese - Bologna ore 15:00 Atalanta - Salernitana ore 18:00 Roma - Fiorentina ore 20:45 Comments comments Sassuolo-Lazio, Sarri: "Squadra triste, serve un risultato". E sulla Champions... [themoneytizer id=”99064-6] Alle ore 12:30 la Lazio affronterà il Sassuolo al Mapei Stadium. Dopo una partenza non incoraggiante, i biancocelesti sono alla ricerca del primo risultato positivo del 20 ...Perché se va male il Milan, è colpa del mercato e se va male l'Inter, è colpa di Inzaghi Su Allegri invece tutti d'accordo del 15/01/2023 alle 10:30 Fa tenerezza sentire parlare di rincorsa al Napoli ...