Sassuolo-Lazio | Immobile sostituito al 15? per risentimento alla coscia

(Di domenica 15 gennaio 2023) Brutte notizie in casa: al 15? del match contro il, Ciroè statoper un problema, come riferisce il Corriere dello Sport. L’attaccante biancoceleste ha richiamato l’attenzione della panchina e Sarri ha deciso di sostituirlo con Pedro, spostando Felipe Anderson al centro. Il Corriere dello Sport scrive: “Alza bandiera bianca Ciro. Al 15? del match contro illascia il campo per un problema fisico. Dovrebbe trattarsi di un infortunio muscolaredestra, non la stessa gamba del lungo stop. Prima il richiamopanchina, poi il cambio con l’inserimento di ...

La Lazio è attesa giovedì dal Bologna in Coppa Italia, mentre in campionato affronterà il Milan nel posticipo dell'ultima di andata, spostata a martedì 24 per l'impegno dei rossoneri in Supercoppa. Sostituzione inattesa al 15' minuto in Sassuolo - Lazio. Ciro Immobile infatti ha improvvisamente iniziato a toccarsi la coscia destra: il capitano biancoceleste ha sentito tirare il flessore. L'attaccante della Lazio aveva saltato un mese tra ottobre e novembre per una lesione al bicipite femorale sinistro.