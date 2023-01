Sassuolo - Lazio diretta | ora LIVE la partita di oggi

Cittaceleste.it

Gli emiliani di Dionisi sfidano in casa i capitolini di Sarri nel lunch match della 18ª giornata di Serie A: dove vedereLadi Maurizio Sarri fa visita aldi Alessio Dionisi nel lunch match della 18ª giornata della Serie A 2022/2023. I neroverdi sono scivolati al 16° posto in classifica ...Alle 12.30 scenderanno in campoed. Ecco le formazioni ufficiali di Alessio Dionisi e Maurizio Sarri Ecco le formazioni ufficiali di(4 - 3 - 3): Pegolo,Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio, Frattesi, Obiang, Trarorè, Berardi, Alvarez, Laurentiè. All. Dionisi(4 - 3 - 3): Provedel, Hysaj, Casale, Romagnoli, ... Sassuolo-Lazio, le formazioni ufficiali: Luis Alberto con Milinkovic e Cataldi Serie A TIM | 18ª giornata Domenica 15 gennaio 2023, ore 12.30 Mapei Stadium, Sassuolo Arbitro: Pairetto Assistenti: Mondin - Lombardo IV: Ferrieri Caputi ...Privo di Consigli e Pinamonti, Dionisi schiera Pegolo in porta e Alvarez nel tridente con Berardi e Laurienté. C'è Ruan e non Ferrari in difesa. Sarri recupera Luis Alberto, presente a centrocampo com ...