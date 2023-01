Sassuolo-Lazio 0-2 | le pagelle | Zaccagni trascinatore

Leggi su 11contro11

(Di domenica 15 gennaio 2023) Di seguito ledella sfida tra, anticipo domenicale delle 12:30 del diciottesimo turno di Serie A, che ha visto il trionfo dei biancocelesti grazie al rigore di Mattiae alla rete di Felipe Anderson. Vittoria scaccia-fantasmi per gli uomini di Maurizio Sarri, che però perde Ciro Immobile per infortunio. Terza sconfitta consecutiva nel 2023, invece, per i neroverdi, sempre più impantanati nella lotta per non retrocedere. LediPrima delledei protagonisti di, ecco il giudizio sul direttore di gara della sfida, il signor Pairetto. Pairetto 6 – Abbastanza coerente nel suo metro di gara e coadiuvato al meglio dal VAR in occasione del rigore ...