Sassuolo-Lazio 0-2 | gol di Zaccagni e Felipe Anderson

(Di domenica 15 gennaio 2023) (Adnkronos) – Lavince 2-0 sul campo delnel match valido per la 18esima giornata della Serie A. I biancocelesti, a caccia della prima vittoria nel 2023, passano in vantaggio allo scadere del primo tempo con il rigore trasformato daal 48?. Nel finale di partita,firma il 2-0 al 94?. La vittoria consente alla formazione allenata da Sarri di salire a 34 punti, a 3 lunghezze da Juventus e Inter che condividono il terzo posto. Ilrimane a quota 16 e rischia di essere risucchiato nella lotta per evitare la retrocessione. L'articolo proviene da Italia Sera.

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato al termine della sconfitta in casa contro la Lazio per 2 - 0 Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport. PAROLE - "Dobbiamo andare incontro alla fortuna. Negli episodi non siamo stati fortunati ma oggi abbiamo fatto un primo ...Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo la sconfitta contro la Lazio: "Il trend è sicuramente negativo e non ne siamo contenti. Abbiamo fatto un primo ...Il tecnico biancoceleste dopo la vittoria con il Sassuolo: "Siamo venuti a capo bene di una gara contro un Sassuolo forte, che non merita la classifica ..."