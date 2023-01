Sassuolo-Lazio 0-2 | gol di Zaccagni e Felipe Anderson

(Di domenica 15 gennaio 2023) (Adnkronos) – Lavince 2-0 sul campo delnel match valido per la 18esima giornata della Serie A. I biancocelesti, a caccia della prima vittoria nel 2023, passano in vantaggio allo scadere del primo tempo con il rigore trasformato daal 48?. Nel finale di partita,firma il 2-0 al 94?. La vittoria consente alla formazione allenata da Sarri di salire a 34 punti, a 3 lunghezze da Juventus e Inter che condividono il terzo posto. Ilrimane a quota 16 e rischia di essere risucchiato nella lotta per evitare la retrocessione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

La Gazzetta dello Sport

Dopo la sconfitta di Lecce e il pari con l'Empoli, arriva la prima vittoria del 2023 per la, che batte 2 - 0 il. Tra i neroverdi solo tre sufficienze, il peggiore è Alvarez. Nellal'MVP è Zaccagni, bene così come Romagnoli. I migliori e i peggiori della sfida: tutti i ...I biancocelesti tornano alla vittoria e si avvicinano alla zona Champions Lavince 2 - 0 sul campo delnel match valido per la 18esima giornata della Serie A. I biancocelesti, a caccia della prima vittoria nel 2023, passano in vantaggio allo scadere del primo ... Sarri punta il Sassuolo: "Basta blackout. La Champions Questa cosa mi fa infuriare..." Stavolta la Lazio si muove alla cilindrata giusta e non si fa rimontare. In casa biancoceleste la prima gioia del 2023 arriva da Reggio Emilia, da una partita trappola perché contro una squadra in cri ...Il video con gli highlights e i gol di Sassuolo-Lazio 0-2, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Mapei Stadium poco prima dell’intervallo i biancocelesti passano in vantag ...