Sassuolo | Dionisi | sono io il primo responsabile

Mediagol.it

... nel pt 48' Zaccagni su rigore; nel st 49' Felipe Anderson(4 - 3 - 3) Pegolo, Toljan, ...LAZIO (4 - 3 - 3): Provedel, Hysaj, Casale (44' st Patric), Romagnoli, Marusic, Milinkovic, ...Aria di crisi in casa del, con i giocatori che al termine della partita persa con la Lazio, quarta di fila in ... dice il tecnico dei neroverdi, Alessio. "La mia posizione sulla ... Sassuolo, Dionisi: “Lazio sulla carta più forte, daremo tutto. Rientra Lopez” ROMA, 15 GEN - Aria di crisi in casa del Sassuolo, con i giocatori che al termine della partita ... e io come allenatore sono il primo ad averne", dice il tecnico dei neroverdi, Alessio Dionisi. "La ...I tifosi neroverdi hanno contestato il Sassuolo alla sesta sconfitta consecutiva in Serie A Dopo la sconfitta del Mapei Stadium contro la Lazio, la sesta consecutiva in Serie A per i neroverdi, da par ...