Saraya | “A Full Gear stavo esplodendo | non riuscivo a respirare”

The Shield Of Wrestling

...FKA Paige è tornata in azione e lo ha fatto in grande stile sul ring della AEW. Nonostante ... Dove vedere AEWGear Se vi siete persi la diretta di ieri notte, il PPV della AEW è disponibile ......FKA Paige è tornata in azione e lo ha fatto in grande stile sul ring della AEW. Nonostante ... Dove vedere AEWGear Se vi siete persi la diretta di ieri notte, il PPV della AEW è disponibile ... Britt Baker e Jamie Hayter battono Saraya e Toni Storm AEW wrestler Saraya has opened up about the struggles she experienced during her first match with the promotion at Full Gear 2022.Saraya has explained what happened to her physically during her return match against Dr. Britt Baker, and said that she couldn't remember anything.