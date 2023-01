Sapete di chi è figlio questo aitante giovane? | L’orgoglio del padre che è una leggenda

(Di domenica 15 gennaio 2023) Guardate un po’nella foto:di chi è? In pochi lo sanno, ma suoè una veradel mondo dello spettacolo. Si chiama Leonardo ildi questa foto, ma in pochi sanno che oltre ad essere un campione di atletica è anche ildi un noto volto del mondo dello spettacolo. Suo, infatti, è una veraconosciuta in tutto il mondo. Leonardo Tano, ecco di chi è(direttanews.com)Avete già capito di chi stiamo parlando? Non immaginereste mai di chi si tratta. Prima, però, di svelare tutta la verità su, ecco qualche altro indizio che potrebbe ...

Liberoquotidiano.it

... quindi,, probabilmente avrei fatto la stessa cosa se non fossi stato sullo schermo di ...te l'ha detto'. E io: 'Nessuno'. E loro: 'Cosa vuoi dire Ti è venuta in mente così'. E io: 'Beh, ...Sotto accusa ancheusa la bicicletta che in più di qualche circostanza attraversano con il semaforo rosso e non rispettano le precedenze. Tutto ciò senza considerare che di notte in tanti girano ... Clara massacrata dai giudici: sapete chi è Imbarazzo a The Voice senior Blue Monday, domani, lunedì 16 gennaio, sarà il giorno più triste dell’anno. Se il lunedì è già di per sé una giornata per niente allegra, visto che si ricomincia la settimana lavorativa dopo il weeke ...Roberto Bolle è considerato uno dei ballerini più famosi e apprezzati al mondo. Nonostante sia solito mantenere riservata la sua vita privata, è stato recentemente rivelato che il ballerino ha un comp ...