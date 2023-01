Sansone fa 5 gol nei top 5 campionati europei

(Di domenica 15 gennaio 2023) Con il gol segnato in Udinese Bologna, Nicolaraggiunge quota 50 gol nei top 5Nicolafa quota 50 gol nei top 5 dei. Con il suo gol di oggi, l’attaccante del Bologna tocca quota 50. Sono 36 le reti in Italia, tra Bologna e Sassuolo e 14 in Spagna, con la maglia del Villareal. L'articolo proviene da Calcio News 24.

si allena sempre al massimo: si merita questo. Anche Ferguson, Schouten e gli altri hanno fatto una grande partita. Per noi è importante, abbiamo un gruppo ... Bologna, che carattere: Sansone e Posch ribaltano l'Udinese. Sottil in crisi, squadra in ritiro Bologna, 15 gennaio 2023 – "Non mi lamento degli arbitri quando perdiamo, non lo faccio nemmeno quando vinciamo". Un leggero sorriso appare sul volto di Thiago Motta che, intervistato da Dazn a fine g ...Senza Marko Arnautovic e Joshua Zirkzee, è stato Nicola Sansone a sobbarcarsi l'onere di fare la prima punta sia con l'Atalanta che con l'Udinese. Il numero 10, dopo un lungo digiuno, ha propiziato la ...