Sanremo | Zelensky parteciperà alla finale | l’annuncio di Vespa da Kiev

Agenzia ANSA

Bruno Vespa in collegamento con Mara Venier, annuncia in esclusiva a 'Domenica In': 'so che voleva venire a, in collegamento naturalmente, ho parlato con Amadeus, e gli ho potuto dire, caro Presidente lo aspettiamo per la serata finale del Festival di.' www.Bruno Vespa in collegamento con Mara Venier, annuncia in esclusiva a 'Domenica In': "so che voleva venire a, in collegamento naturalmente, ho parlato con Amadeus, e gli ho potuto dire, caro Presidente lo aspettiamo per la serata finale del Festival di." Il ... Sanremo: Vespa, Zelensky al Festival nella serata finale - Musica Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ospite, in videocollegamento, nella serata finale di Sanremo. A rivelare il desiderio di Zelensky di essere al Festival della canzone italiana è stato Bruno Ve ...Il presidente ucraino interverrà al Festival di Sanremo 2023: l'annuncio a sorpresa di Bruno Vespa a Domenica In ...