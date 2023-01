Sanremo | Egonu | ' ci vediamo al Festival | non mancate'

(Di domenica 15 gennaio 2023) Roma, 15 gen. - (Adnkronos) - "Ciao ragazzi, ho una bellissima notizia che non vedevo l'ora di condividere con voi. Cia febbraio aldi. Mi raccomando non". Così su Instagram la pallavolista azzurra Paola, che sarà co-conduttrice deldella canzone italiana.

Agenzia ANSA

Completato il cast artistico di73. La pallavolista italiana Paolae l'attrice Chiara Francini, come annunciato da Amadeus al Tg1, saranno al fianco del direttore artistico e di Gianni Morandi nella terza e quarta ...Mancano poche settimane al Festival di, e i preparativi fervono. Poche ore fa, inoltre, Amadeus ha rivelato al Tg1 chi saranno le ...l'attrice fiorentina C hiara Francini e l'atleta Paola... Sanremo: Francini ed Egonu conduttrici per una sera con Amadeus Paola Egonu sarà la co-conduttrice del Festival di Sanremo in occasione della terza serata (giovedì 9 febbraio) della celeberrima kermesse canora, che andrà in scena nella località ligure dal 7 al 12 ...Il direttore artistico da un nome e un volto alle ultime due conduttrici che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston, sono Chiara Francini e Paola Egonu. E annuncia il ritorno dei grandi nomi interna ...