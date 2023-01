Sanremo 2023 | Volodymyr Zelensky ospite della serata finale del Festival

Leggi su screenworld

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il Presidente dell’Ucrainasarà uno degli ospiti internazionali dianche se la sua partecipazione alcondotto da Amadeus è prevista in collegamento video per la, l’11 febbraio. Lo ha annunciato oggi Bruno Vespa a Domenica In e lo ha confermato anche il direttore artistico e conduttorekermesse. In collegamento da Kiev, Bruno Vespa ha spiegato di aver intervistatoper un’ora (e l’intervista andrà in onda a Porta a Porta martedì 17 gennaio in seconda). Vespa, in chiusura del contenitore domenicale, ha aggiunto “Sapevo chevoleva venire ain collegamento. Dopo averne parlato con Amadeus, gli ho ...