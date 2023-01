Sanremo 2023 | svelate tutte le co-conduttrici e i super ospiti

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 15 gennaio 2023)si avvicina sempre di più e Amadeus passo dopo passo sta svelandole novità di questo Festival. In questi giorni c’era grande attesa sulle ultime due co-che avrebbero accompagnato il direttore artistico e Gianni Morandi nell’avventura della kermesse canora. Ora finalmente il mistero è stato dissipato e abbiamo i nomi. Ecco chi sonole co-diAmadeus quest’anno ha scelto di farsi accompagnare nell’avventura festivaliera da donne che incidono in qualche modo sulla vita degli italiani, chi per un verso, chi per l’altro. Dopo la grande notizia di Chiara Ferragni in apertura e chiusura di, era stata annunciata anche la giornalista Rai molto ...