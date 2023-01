Sanremo 2023 | spoilerato un testo | Tutti i precedenti di artisti a rischio eliminazione

Leggi su ck12

(Di domenica 15 gennaio 2023) Quello che è successo aè incredibile: il Festival non è ancora iniziato ed è già statoun. Eppure non è la prima volta che succede… L’edizionedel Festival diè alle porte e la nota manifestazione canora ha già iniziato a far discutere. Avete visto che cosa è successo questa volta? Amadeus, ennesimo spoiler prima di(ck12.it)Quello del Festival diè uno degli eventi più attesi dii tempi. La rinomata manifestazione musicale vanta una longeva tradizione alle spalle, fatta di grandie successi indimenticabili. Dal 1951, anno in cui è andata in onda la prima edizione del Festival, il palco dell’Ariston ospita i più grandi cantanti della musica italiana, tenendo incollati ...