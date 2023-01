Sanremo 2023 | oggi nuovo annuncio di Amadeus al TG1 | chi sono le co-conduttrici e gli ospiti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 15 gennaio 2023) La nuova edizione diè alle porte ed è stato appena annunciato checi saranno grandi rivelazioni. Dall’account ufficiale del festival, infatti, è stato inviato un messaggio che invita tutti a guardare il TG1 di, ma cosa succederà? Ecco tutto quello che sappiamo sule su chi saranno le co-, quanto guadagna? Il cachet del conduttore del Festivaldial TG 1 Dal profilo Instagram ufficiale del Festival di, che prenderà il via tra poche settimane, è stato appena condiviso un post in cui c’è scritto: “Non noi che vi stiamo suggerendo di guardare il TG 1 alle ...