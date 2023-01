Sanremo 2023 | i Black Eyed Peas ospiti internazionali

(Di domenica 15 gennaio 2023) Isarannodel Festival dicon un medley dei loro successi Isarannodella 73° edizione del Festival di! Durante la seconda serata di mercoledì 8 febbraio, il gruppo vincitore di ben 6 Grammy Awards porterà sul palco l’energia e la grinta che da sempre lo contraddistingue, e farà ballare il pubblico del Teatro Ariston e quello da casa con i loro grandi successi. Il loro ultimo album Elevation, uscito lo scorso novembre per Epic / Sony Music, contiene le hit di successo da milioni di stream Simply The Best con Anitta ed El Alfa che al momento si trova nella Top 10 dell’Airplay radiofonico italiano, Don’t You Worry ...

I Black Eyed Peas saranno super - ospiti internazionali della 73esima edizione del Festival di. È una delle novità annunciate oggi da Amadeus , insieme alle co - conduzioni di Chiara Francini e Paola Egonu . Chi sono i Black Eyed Peas Gruppo musicale alternative hip hop statunitense, si ...Intervenendo a Domenica In, Vespa ha rivelato che Zelensky gli ha chiesto di poter essere ospite al Festival di. Il giornalista ha chiamato Amadeus, che ha confermato che il presidente ...Prima a Porta a porta poi a Sanremo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato a Kiev un’intervista a Bruno Vespa, che andrà in onda martedì 17. Intervenendo a Domenica In, Vespa ha rivel ...(Adnkronos) – Prima a Porta a Porta poi a Sanremo 2023. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato a Kiev un’intervista a Bruno Vespa, che andrà in onda martedì 17. Intervenendo a Domenica ...