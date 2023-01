Sanremo 2023 | Chiara Francini e Paola Enogu co-conduttrici

(Di domenica 15 gennaio 2023) Amadeus ha annunciato le ultime due co-del Festival di, saranno l’attricee la pallavolistaIn occasione del TG 1 di questo pomeriggio, il direttore artistico e presentatore del Festival diAmadeus ha annunciato le ultime due co-della kermesse che saranno l’attriceper la serata delle cover prevista per il venerdì e la pallavolistail giovedì. Loro si aggiungono aFerragni, presente nella serata inaugurale di martedì 7 febbraio e per la finale, e Francesca Fagnini, volto celebre per il format Belve. Il cachet ...

I Black Eyed Peas saranno super - ospiti internazionali della 73esima edizione del Festival di. È una delle novità annunciate oggi da Amadeus , insieme alle co - conduzioni di Chiara Francini e Paola Egonu . Chi sono i Black Eyed Peas Gruppo musicale alternative hip hop statunitense, si ...Intervenendo a Domenica In, Vespa ha rivelato che Zelensky gli ha chiesto di poter essere ospite al Festival di. Il giornalista ha chiamato Amadeus, che ha confermato che il presidente ...Prima a Porta a porta poi a Sanremo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato a Kiev un’intervista a Bruno Vespa, che andrà in onda martedì 17. Intervenendo a Domenica In, Vespa ha rivel ...(Adnkronos) – Prima a Porta a Porta poi a Sanremo 2023. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato a Kiev un’intervista a Bruno Vespa, che andrà in onda martedì 17. Intervenendo a Domenica ...