Sanremo 2023 | Chiara Francini e Paola Egonu co-conduttrici del Festival

(Di domenica 15 gennaio 2023) Nella serata di giovedì ci sarà la pallavolista azzurra, in quella di venerdì l'attrice toscana sul palco dell'Ariston. Annunciati in diretta al Tg1 anche i primi ospiti internazionali dopo tre anni: Black Eyed Peas

Roma, 15 gennaio"Ci vediamo a febbraio al Festival di, non vedevo l'ora di condividere questa notizia", Paola Egonu in un video su Instagram annuncia la sua partecipazione acome co - conduttrice.Commenta per primo Il cast diè da oggi ufficialmente al completo. Insieme a Chiara Ferragni e Francesca Fagnani, ci sarà anche Paola Egonu ad affiancare Amadeus e Gianni Morandi, con l'attrice e conduttrice e Chiara ...Amadeus ha annunciato tutte le co-conduttrici della kermesse canora Al termine del consueto appuntamento con il Tg1 Amadeus ha fatto un annuncio ...(ANSA) - ROMA, 15 GEN - I BLACK EYED PEAS saranno ospiti del Festival di Sanremo durante la seconda serata di mercoledì 8 febbraio. Il ...