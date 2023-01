Sanremo 2023 | annunciate le due co-conduttrici Chiara Francini e Paola Egonu e i Black Eyed Peas come super ospiti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 15 gennaio 2023)annunciato dall’account ufficiale disu Twitter, oggi alle 13:30 al Tg1 sono statele due co-, attrice di teatro e fiction, insieme a Gianni Morandi nella serata di venerdì 9 febbraio, e la campionessa di pallavolonella giornata di giovedì 9 febbraio.internazionali invece anella giornata di mercoledì 8 febbraioFestival host and artistic director, Amadeus on stage at the Ariston theatre during the 72ndItalian Song Festival, in, Italy, 05 February 2022. The music festival runs from 01 to ...