Sanremo 2023 | Amadeus annuncia le ultime due co-conduttrici del Festival | ecco chi sono

Amadeus ha svelato in diretta al Tg1 delle 13.30 i nomi delle ultime due co - conduttrici del Festival di(7 - 11 febbraio): sono Chiara Francini e Paola Egonu . L'attrice e la campionessa di volley saranno sul palco dell'Ariston rispettivamente nelle serate del 9 e del 10.Tutto su: date, cantanti, conduttori e ospiti. Il programma delle 5 serateCome ogni gesto di Chiara Ferragni, puntuali arrivano anche le polemiche. Come quelle sollevate da Selvaggia Lucarelli sulla decisione dell’influencer di donare in beneficenza il cachet che riceverà p ...Manca sempre meno al Festival di Sanremo che, prenderà il via su Rai1 il prossimo 7gennaio. Il conduttore e direttore artistico Amadeus ha svelato un altro dettaglio della kermesse: ...