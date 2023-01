«Sanità | la mia riforma darà risultati nel tempo Trasporti | ora il bando»

(Di domenica 15 gennaio 2023) Letizia Moratti. Ex vicepresidente e assessore al Welfare. «Soldi e tempi certi per Case e Ospedali di Comunità. Crescita economica: ho piani concreti, come per Expo».

Il Sole 24 ORE

Molti mi hanno spinto a portare avanti questo progetto a loro va lagratitudine e per la loro ... In caso di malattia continueremo le battaglie fatte da anni per laPubblica. ...... che rappresentasse laidea di governo regionale e di Lombardia. Con i miei compagni di viaggio,... Non mancano volontari del terzo settore e rappresentanti del mondo della: "Tutti lombardi ... Lombardia, Pregliasco: "Io assessore alla Sanità Do mia ...