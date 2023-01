(Di domenica 15 gennaio 2023) "Io ritengo che il fondatore del pensiero dinel nostro Paese siaAlighieri", le parole del ministro della Cultura Gennaronel corso del suo intervento a Milano per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Lombardia. Successivamente è intervenuta anche Silvia Tatti, professoressa ordinaria di Letteratura italiana presso l'Università La Sapienza di Roma: "Per noi che insegniamo letteratura italiana a scuola e all'università e che formiamo le nuove generazioni a una cittadinanza responsabile, lo sviluppo di un pensiero critico lontano da ogni condizionamento è il presupposto necessario sul quale si fonda il significato stesso del nostro lavoro". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Alla fine la domanda principe è una: Dante era di destra o di sinistra Secondoil ...della Cultura si pronuncia in tal senso sul padre della lingua italiana Le critiche non sono...- e ci torneremo -che indica come Dante Alighieri addirittura il fondatore del pensiero di Destra è roba forte , ma io sono più curioso di sapere: perché Sgarbi non pensa ai topi ... Sangiuliano ne è certo: "Dante scrittore di destra" L'affermazione di Sangiuliano su Dante padre del pensiero di destra ha fatto subito alzare gli scudi a difesa della cultura libera dall'utilizzo politico. Ma Dante era di destra o di sinistra