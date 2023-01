Sangiuliano e Dante “di destra” | come previsto la sinistra sbotta | ma ha ben poco da predicare

(Di domenica 15 gennaio 2023) Roma, 15 gen – Gennarocitafondatore del pensiero diitaliano. Eavevamo, laimpazzisce, dopo aver dato già nelle prime ore successive all’uscita del ministro, segnali di insofferenza (a mezzo stampa).“di”: i fegati dellanon reggono Fegati di, o quanto meno di centro, in subbuglio. Dall’adolescenziale “ma si può?” di Carlo Calenda su Twitter, fino alla sfuriata più consistente, che non poteva che essere piddina. E così il partito del Nazareno commenta, per bocca del capogruppo Irene Manzi, le parole del ministro in questo modo: “Il ministro ...

la Repubblica

: 'è il fondatore del pensiero di destra in Italia'. Grandi polemiche 'Il fondatore del pensiero di destra in Italia è statoAlighieri . La destra ha cultura, deve solo ...MILANO " "Il fondatore del pensiero di destra in Italia è statoAlighieri. La destra ha cultura, deve solo affermarla". Lo ha affermato il ministro della Cultura Gennarointervenendo all'evento "Pronti, candidati al via" organizzato a Milano da ... Sangiuliano: "Dante è il fondatore del pensiero di destra italiano". Un caso le parole del ministro della Cul… Polemica sull'intervento del ministro della Cultura all'evento organizzato da Fratelli d'Italia a Milano in vista delle regionali ...'Dante padre del pensiero della Destra italiana'. A dichiararlo è Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, durante la kermesse milanese di Fratelli d’Italia per le elezioni regionali in Lombardia.