Sangiliano | Dante e la destra | cos' ha detto davvero il ministro

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 gennaio 2023) "Io ritengo che il fondatore del pensiero dinel nostro Paese siaAlighieri", le parole deldella Cultura Sangiuliano nel corso del suo intervento a Milano per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Lombardia.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it