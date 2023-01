San Marzano sul Sarno | a fuoco il dehors di un bar Lo sfogo della sindaca | “La città è sotto assedio”

(Di domenica 15 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“L’ennesimo incendio nella nostraimpone una seria riflessione. Penso che sia terminato il tempo degli incontri, dei summit e delle analisi. La mia comunità vuole risposte. Dallo scorso settembre siamoe non penso di esagerare quando dico questo. Dami aspetto una svolta immediata nelle indagini. Non possiamo più restare inermi davanti a tutto questo”. Così Carmela Zuottolo,di Sansul, commenta l’incendio che, questa notte, ha devastato la parte esterna di un bar, noto punto di ritrovo dei giovani e non solo in. “Ai gestori e ai proprietari del bar, storica attività commerciale marzanese, va la mia piena solidarietà. A chiarire se l’episodio è stato accidentale o meno ...

sul Sarno, in fiamme il bar della movida. Il This bar, in via Piave, molto frequentato dai giovani, la scorsa notte alle ore 5 circa, è stato avvolto dalle fiamme. Ad andare in fiamme la ... Ennesimo attentato incendiario ai danni di un bar a San Marzano sul Sarno. Lo sfogo della sindaca Carmela Zuottolo: "La mia comunità si aspetta una risposta dallo Stato. Basta incontri e summit.