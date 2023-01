Sampdoria Stankovic | «Sarà una partita da non sbagliare»

(Di domenica 15 gennaio 2023) Le parole di Dejanin conferenza stampa: «Dobbiamo essere presenti su ogni contrasto, ogni duello e ogni seconda palla» Dejanha presentato il match tra Empoli e. Di seguito le sue parole in conferenza stampa. EMPOLI – «unada non. Non è che retrocedi o ti salvi in base al risultato del Castellani, ma fare bene servirà per dare continuità al lavoro che abbiamo fatto durante i Mondiali per prepararci fisicamente e mentalmente a questa seconda parte di campionato. La continuità ti riempie di forza, di autostima: noi dobbiamo essere forti, compatti, concentrati, contro una squadra che gioca a calcio, che si muove tanto, con schemi e automatismi. Ti fanno girare un po’ la testa ma saremo preparati per ogni situazione». COPPA ...

