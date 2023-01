(Di domenica 15 gennaio 2023) È un periodo da dimenticare per Tomas, non solo in campo. Dopo il rosso rimediato contro il Napoli capolista nell’ultima...

Calciomercato.com

tutte le notizie di rinconLeggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "...Il calciatore dellaThomas Rincon è stato vittima di unall'interno della sua abitazione. I ladri si sono introdotti nell'alloggio approfittando della sua assenza e di quella dei famigliari e hanno ... Sampdoria, furto in casa di Rincon: rubati valori per 100 mila euro Come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport il centrocampista della Sampdoria Tomas Rincon è stato vittima di un furto avvenuto all’interno della sua abitazione a Genova. Per fortuna, al momento ...Disavventura per Tomas Rincon, centrocampista della Sampdoria. “El General”, dopo l’espulsione contro il Napoli nell’ultima gara di campionato, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha subìto un furto ...