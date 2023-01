Samp | messa in ricordo di Vialli

Telenord.it

Genova . Oltre a Cremona e Roma, anche Genova, la città dei suoi più nitidi successi sportivi, ricorderà Gianluca Vialli , campione dellae della nazionale morto a causa di un cancro al pancreas il 6 gennaio a 58 anni....determinazione agonistica e la lucidità che erano venute meno contro l'Inter e in parte con la,... con la Juve in tilt eal tappeto dai colpi di Rrahmani, dello scatenato Osimhen e di Elmas. ... Addio a Gianluca Vialli, la Samp organizza una messa per sabato 21 gennaio Genova ricorderà Gianluca Vialli. “Dopo le numerosissime celebrazioni virtuali e la commossa manifestazione d’affetto al “Ferraris” in occasione della partita con il Napoli, la Sampdoria ha organizzat ...Roma, 15 gen. – (Adnkronos) – Dopo quelle celebrate nella natia Cremona e a Roma anche Genova ricorderà Gianluca Vialli con una messa in suffragio che si terrà sabato 21 gennaio. Lo ha annunciato la S ...