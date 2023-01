Salvini rilancia sull’autonomia e Berlusconi chiede più attenzione Ma Meloni sprona la maggioranza

Leggi su ilsole24ore

(Di domenica 15 gennaio 2023) La Lega non molla la presa. La gestione del dossier “carburanti” ha lasciato perplesso il Cavaliere. E la premierscrive sui social in occasione del suo compleanno: «Mi auguro di non deludere chi ha creduto in me, e nella possibilità che l’Italia tornasse la grande Nazione che merita di essere. E non lo farò, costi quel che costi»