Salto con gli sci | Eva Pinkelnig respinge Freitag in gara-2 a Zao | Lara Malsiner 23a

(Di domenica 15 gennaio 2023) Si conclude il segmento giapponese della Coppa del Mondo dicon gli sci femminile in quel di Zao. A portare a casa il successo è l’attuale dominatrice della Coppa del Mondo, l’austriaca Eva, che non fa sconti alla concorrenza e vince con 230.1 in condizioni ancora una volta non semplici, soprattutto nella prima serie (di nuovo nebbia). 96 e 98.5 metri per lei nei due salti decisivi, che valgono 115 e 114.7 punti. Non riesce così il recupero alla tedesca Selina, che distava appena tre decimi dopo la prima serie: nonostante un 98.5 e un 98 come misure che le valgono prima 115.1 e poi 113.7 punti, per un totale di 228.8, appena 1.3 di ritardo dalla sua avversaria odierna. A seguire un terzetto di norvegesi. Conquista il podio Anna Odine Stroem, ormai la migliore del Paese sui trampolini piccoli, che chiude con ...