Calciomercato.com

Dopo tre partite, in casa contro, Spezia e ache dovevano portare in dote nove punti, il conto resta a due. Una delusione totale. Juric mette in campo la formazione che alla vigilia si ...... Portillo, Petillo (59' Moretto), Salvetti; Quaranta, Janse van Rensburg (54' Lekic);(47' ... AA2 Filippo Bertelli (Brescia) Quarto Uomo: Giona Righetti () TMO: Giuseppe Vivarini (Padova) ... Salerno-Verona, quanto traffico sul mercato: è pressing su Henry In vista di mercoledì i nerazzurri hanno il vantaggio di non essersi mai mossi da Milano e aver giocato sempre allo stesso orario, mentre il Milan ha giocato a orari diversi ed è andata a Salerno e a ...Ivan Juric, tecnico del Torino, presenta in conferenza stampa la sfida con lo Spezia e torna anche sul successo in casa del Milan in Coppa Italia: "Svolta dal punto di vista psicologico Già siamo al ...