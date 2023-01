Salernitana | ora Nicola rischia In pole D' Aversa | poi Semplici e Di Francesco

Fanpage.it

Una batosta memorabile. Atalanta -8 - 2, e poteva essere per i granata un bilancio anche peggiore. La squadra di Davide Nicola è così la prima squadra di Serie A a subire 8 gol dagli Anni 2000: l'ultima era stato il Padova ...La fine del primo tempo è poi una mannaia sulle ambizioni di rimonta della: un altro ... Attivail tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta ... L'Atalanta affonda la Salernitana con un umiliante 8-2: la Dea ora è ... Il primo posticipo di domenica 15 gennaio è Atalanta-Salernitana, gara valida per la 18^ giornata di Serie A. Orario di Atalanta-Salernitana e dove vederla in tv o in streaming La partita Atalanta-Sal ...La formazione allenata da Gasperini domina dal primo all’ultimo minuto: solo una sbavatura all’inizio I novanta minuti di oggi non hanno bisogno di ulteriori parole. Il risultato è già di per sé fin t ...