Salernitana | Nicola verso l' esonero | ecco chi può sostituirlo

Gazzetta.it fa tre nomi come possibili sostituti sulla panchina della, ovvero il favorito D'Aversa, anche se tra i candidati risultano anche Semplici e Di ...Allenatore: Gasperini(3 - 4 - 1 - 2): Ochoa; Lovato (dal 1' st Gyomber), Fazio, Pirola; Candreva, Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Bradaric; Vilhena; Dia, Piatek. Allenatore:... Salernitana, Nicola: “Squadra serena, fiducia in noi stessi. Gyomber da valutare” In casa Salernitana si pensa alla svolta immediata. Dopo un difficile inizio del 2023, il club si sta attivando subito per valutare l'esonero di Nicola. Decisiva la sconfitta per 8-2 contro l'Atalanta ...Un’Atalanta straripante batte nettamente la Salernitana con il risultato monstre di 8-2 nella sfida delle 18:00 valida per sedicesimo turno della Serie A 2022-2023 di calcio. Gli uomini di Gian Piero ...