Salernitana | Nicola appeso a un filo | i nomi per sostituirlo | c'è un semifinalista di Champions

Tutto Napoli

AGI - Grazie ad una prova di forza devastante, l'Atalanta batte largamente una spenta. Al Gewiss Stadium finisce addirittura 8 - 2 con la doppietta di Lookman e le reti di ...di, al ...5: il 3 - 4 - 1 - 2 non dà i risultati sperati, è una battuta d'arresto ma il tabellino pesa. L’Atalanta asfalta la Salernitana: granata travolti a Bergamo 8-2! Nicola a rischio La sconfitta per 8-2 contro l'Atalanta rischia di rappresentare un punto di non ritorno per la Salernitana e soprattutto per il suo allenatore Davide Nicola.Otto gol presi e una panchina sempre più traballante: la Salernitana viene sommersa dai gol dell'Atalanta e Davide Nicola è sempre più ...