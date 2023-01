Salernitana | Nicola ai saluti | i possibili sostituti

(Di domenica 15 gennaio 2023) Fine settimana da incubo per gli allenatori in Serie A, dopo Alvini esonerato dalla Cremonese, potrebbe saltare anche la panchina di Davide. Laavrebbe deciso di...

Tutto Napoli

AGI - Grazie ad una prova di forza devastante, l'Atalanta batte largamente una spenta. Al Gewiss Stadium finisce addirittura 8 - 2 con la doppietta di Lookman e le reti di ...di, al ...5: il 3 - 4 - 1 - 2 non dà i risultati sperati, è una battuta d'arresto ma il tabellino pesa. L’Atalanta asfalta la Salernitana: granata travolti a Bergamo 8-2! Nicola a rischio La sconfitta per 8-2 contro l'Atalanta rischia di rappresentare un punto di non ritorno per la Salernitana e soprattutto per il suo allenatore Davide Nicola.Otto gol presi e una panchina sempre più traballante: la Salernitana viene sommersa dai gol dell'Atalanta e Davide Nicola è sempre più ...