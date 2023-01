Salernitana - Napoli | c' è già un caso tifosi

AreaNapoli.it

Dalle 9 di ieri mattina è iniziata la prevendita dei biglietti perin programma sabato prossimo all'Arechi. Per due giorni i possessori di Granata Card o Fidelity Card, sottoscritta entro il 31 dicembre scorso, hanno la prelazione per l'acquisto. ......47 punti; Milan 38; Juventus 37; Inter 37; Lazio 34; Atalanta* e Roma* 31; Udinese 25; Fiorentina* e Torino* 23; Bologna 22; Monza 21; Lecce 20; Empoli* 19;* e Spezia 18; Sassuolo ... Salernitana, un granata: 'Ho visto Napoli-Juventus, nessun dubbio su chi tifare' Stop di due mesi a ogni trasferta prevista in campionato. così il Napoli di Luciano Spalletti non potrà contare sull'apporto dei propri tifosi - residenti in Campania - almeno ...Il gol di Boga in avvio, quello di Lookman su rigore e poi quelli di Scalvini, Koopmeiners e Hojlund: primo tempo mostruoso dell'Atalanta con la Salernitana ...