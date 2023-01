Salernitana | Iervolino furioso dopo l’8-2 con l’Atalanta Nicola ha le ore contate

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 15 gennaio 2023) Questa volta Ochoa non ha potuto fare molto.ha letteralmente preso a pallonate il povero portiere messicano fissano il risultato su un clamoroso 8-2 e mettendoin una bruttissima situazione. Esagerato Gasperini, esagerati i bergamaschi che con un punteggio oltre l’immaginario tennistico potrebbero decretare la fine dell’eraa Salerno. Lo racconta Gianluca di Marzio, noto giornalista di SkySport ed esperto di calciomercato che sul suo sito scrive della furia del presidente, presente con tutto lo staff dirigenziale al Gewiss Stadium.potrebbe saltare già in serata e tra i candidati alla panchina dei granata c’è D’Aversa, ex Parma che ha già allenato giocatori come Mazzocchi, Sepe e Candreva. L’altra ipotesi porterebbe a Eusebio di Francesco, ex Sassuolo, Roma, ...