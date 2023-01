Salernitana Femminile | pari col Sarno | le granata chiudono il girone d’andata con 15 punti

(Di domenica 15 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPrima gara ufficiale interna del 2023 per la1970 impegnata in casa con il Futsal. La sfida del tredicesimo turno delC di Serie A2, l’ultima del, vede le ragazze di mister Lanteri centrare il sesto risultato utile consecutivo. Il match termina 4-4 con il quintetto di capitan Lisanti che sale cosi a 15in classifica. La gara Match vibrante in avvio con unpimpante che inizia su ottimi ritmi cercando la via della rete con Forino. Al 3? le ospiti passano con De Maio, che si infila nella difesa, ma la gioia dura poco visto che un giro di lancette dopo D’Errico, imbeccata da Di Martino, pareggia i conti ristabilendo latà ...

