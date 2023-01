Rugby femminile | le convocate dell’Italia Under 18 per il raduno di Roma

(Di domenica 15 gennaio 2023) La Nazionale italiana18 disi radunerà al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti didal 20 al 22 gennaio: il responsabile tecnico Diego Saccà ha diramato l’elenco delle trenta, tutte classe 2005, per iniziare il lavoro verso il Festival Internazionale, una sorta di Sei Nazioni di categoria. Si tratta del primodel nuovo anno solare, che segue però di poco più di un mese quello di metà dicembre 2022, in quell’occasione programmato in maniera congiunta alla Nazionale italiana20: vi saranno attività sul campo e riunioni tecniche, con inizio nel pomeriggio di venerdì 20 e conclusione dopo l’allenamento mattutino di domenica 22 gennaio., Italia...

