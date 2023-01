Rugby femminile | Eccellenza | risultati e classifica della sesta giornata

Leggi su oasport

(Di domenica 15 gennaio 2023) Si è conclusa ladel massimo campionato italianodie il Valsugana si impone di strettissima misura sul Villorba nel big match di, mentre Colorno supera in trasferta il Cus Milano per salire al secondo posto in. Era il big match die la rivincitafinalescorsa stagione e le campionesse d’Italia in carica hanno superato 5-3 il Villorba. Alle padrone di casa è bastata la meta di Stefan per aggiudicarsi il match. Ne approfitta il Colorno che espugna il campo del Cus Milano con il risultato di 27-5 salendo al secondo posto. Netto successo per l’UnioneCapitolina per 55-10 sulParabiago Women, mentre il Cus Torino batte 36-0 ...