Rugby | Challenge Cup 2023 | Zebre-Bristol 11-34 Gli inglesi dilagano nel finale a Parma

(Di domenica 15 gennaio 2023) Nella terza giornata dellaCup 2022-dilevengono sconfitte allo stadio Lanfranchi didaglideiBears per 11-34. Gli ospiti conquistano anche il punto di bonus offensivo e, in attesa dei posticipi di domani, salgono in vetta al Girone A con 14 punti, mentre lerestano seste a quota 1. Nel primo tempo lenon concedono praticamente nulla in zona offensiva agli, riuscendo invece a capitalizzare un paio di occasioni concesse dagli ospiti: dalla piazzola Eden va a segno sia al 7? che al 24? e così levanno al riposo in vantaggio per 6-0. Nella ripresa gli ospiti prima accorciano sul 6-5 al 43? con la meta non trasformata di Thacker, ...