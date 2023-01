Rossetto e profumo | nuovi segnali di crisi economica | il lipstick effect

Leggi su lifeandpeople

(Di domenica 15 gennaio 2023) Life&People.it Caro bollette, guerra e pandemia. Dalla vigilia 2020 l’Occidente, in particolare l’Europa, continua a subire dei duri colpi. Le ripercussioni di questi eventi sono state di vario genere: sociale, morale ma soprattutto economico. Molti piccoli risparmiatori si sono trovati a dover fronteggiare, dopo un anno e mezzo di chiusure e lockdown, una riduzione delle proprie entrate e uno smisurato aumento delle proprie uscite. Non è però passata la voglia di vivere: dopo lo shock della solitudine e del confinamento molti sono tornati progressivamente alla socialità, concedendosi di tanto in tanto delle piccole gratificazioni. Cenare fuori un po’ più di frequente, prenotare un appuntamento per una manicure o tornare per qualche sera al cinema e a teatro sono solo alcuni dei modi per evadere dal ritmo martellante delle breaking news. Questo meccanismo risulta ancora più ...