Romina Power lancia la bomba su Ylenia | “Ha fatto una cosa che non avrebbe dovuto fare” Non l’aveva mai detto

(Di domenica 15 gennaio 2023)ha svelato nuovi dettagli sulla scomparsa diCarrisi, in particolare ha raccontato quello che la figlia nonmai. Ogni anno la famosissima cantante condivide con i suoi follower qualche scatto che la vede ancora felice insieme alla ragazza. Soprattutto durante il periodo di Natale la donna si lascia andare alla malinconia e ai ricordi. Perché la festività è un momento di gioia, ma anche un momento in cui i pensieri corrono alle persone care che non ci sono più. Che un tempo sedevano accanto a noi ad aprire i regali o a mangiare il panettone, mentre oggi hanno lasciato un vuoto incolmabile. Il Natale è la festa dolceamara per eccellenza. Anche per, una mamma che ha ...

Newsby

In quel periodo Al Bano era all'apice della sua carriera, in coppia con l'immancabile. In quegli anni i due stavano per convolare a nozze ma un piccolo particolare ha suscitato non poca ...Presentata al Festival di Sanremo del 1987, dove si esibì con l'ex moglie, la canzone Nostalgia Canaglia di Al Bano ha un ritmo che entra in testa fin dal primo ascolto. Con un sound ... Romina Power minigonna e gambe da urlo: la foto amarcord Romina Power a 18 anni: ma che schianto era la ex moglie di Albano Una bellezza senza eguali quella della famosa cantante americana ...Albano torna a parlare, per la gioia dei suoi più storici estimatori, dell’ ex moglie Romina Power. La confessione lascia a bocca aperta i più così come la bellissima Loredana Lecciso, sua compagna da ...