Roma | Zaniolo è agitato | Mourinho riflette

(Di domenica 15 gennaio 2023) Pellegrini è pronto,pure .deve solo scegliere se farli giocare insieme a Dybala e Abraham, come domenica scorsa contro il Milan, o se utilizzare un centrocampista in più per ...

Pellegrini è pronto,pure . Mourinho deve solo scegliere se farli giocare insieme a Dybala e Abraham, come ... Come altre volte era capitato quando lagioca durante la settimana, le squadre ...Vediamo le probabili formazioni:(3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala,; Abraham. All.: Mourinho. FIORENTINA (4 - 2 - ...Il riferimento a Vincent Candela infine è parso un altro messaggio alla società: un “dipendente” può criticare in uno studio televisivo un giocatore della Roma, Zaniolo, senza che la Roma faccia nulla ...A sorpresa il futuro di Nicolò Zaniolo potrebbe cambiare in questa sessione di calciomercato: una big lo vuole prendere subito.